Gazze'de Can Pazarı: Ölenlerin sayısı 38 bin 98'e Çıktı

İsrail'in insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 98'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu vurgulandı.

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Gazze'de Can Pazarı: Ölenlerin sayısı 38 bin 98'e Çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 87 artarak 38 bin 98'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 kişiyi öldürdüğü, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALI SAYISI 90 BİNE YAKLAŞTI

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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