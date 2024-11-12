Gazze'de Can Kaybı Yükseliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar 403 gündür sürerken, çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 48 saat içinde İsrail tarafından düzenlenen 5 saldırıda 62 Filistinli hayatını kaybetti ve 147 kişi yaralandı.

CAN KAYBI 43 BİN 665, YARALI SAYISI 103 BİN 76

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan bu saldırıların ardından Gazze'deki toplam can kaybı 43 bin 665’e, yaralı sayısı ise 103 bin 76’ya ulaştı.

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri de kayıp vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yaptığı açıklamada, dün Gazze’nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda dört İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Böylelikle Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 375’e yükseldi.

Kaynak: AA