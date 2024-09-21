Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılarda bilanço yine arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: DHA