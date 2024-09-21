Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılarda bilanço yine arttı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 391’e, yaralıların sayısı ise 95 bin 760’a yükseldiğini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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