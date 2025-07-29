Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 60 Bin 34'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 60 Bin 34'e Yükseldi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdürürken, bölgede sivil kayıpların arttığı bildiriliyor. Filistinli yetkililer, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 60 Bin 34'e Yükseldi - Resim : 1

İsrail, saldırıların Hamas unsurlarını hedef aldığını belirtirken, uluslararası kamuoyu sivillerin korunması çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları örgütleri, bölgede acil ateşkes ve insani yardım erişimi talebinde bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de Can Kaybı 60 Bine DayandıGazze'de Can Kaybı 60 Bine DayandıDünya

Kaynak: DHA

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