Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 40 Bini Aştı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e yükseldi.

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Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 40 Bini Aştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 314 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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