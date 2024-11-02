Gazze'de Can Kaybı Katlanarak Artıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 55 kişi artarak 43 bin 314'e çıktı. Yaralı sayısı da 192 kişi artarak 102 bin 19'a yükseldi.

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Gazze'de Can Kaybı Katlanarak Artıyor!

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişinin hayatını kaybettiği, 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanarak Artıyor! - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 314'e, yaralı sayısının da 102 bin 19'a yükseldiği kaydedildi.

YOL KENARLARINDA ÖLÜLER VAR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanarak Artıyor! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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