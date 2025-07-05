Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 57 Bin 338 Oldu

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 57 bin 338'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı Artıyor! 57 Bin 338 Oldu
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 332 yaralının getirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 780 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 23 bin 916 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 338, yaralıların sayısının da 135 bin 957'ye yükseldiği ifade edildi

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 743'e, yaralıların sayısı 4 bin 891'e çıktı.

Kaynak: AA

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