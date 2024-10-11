Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 126 Oldu

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne bir yıldır düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 61 artarak, 42 bin 126'ya yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 42 Bin 126 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 371 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 61 kişinin öldüğü, 231 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 126'ya, yaralı sayısının 98 bin 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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