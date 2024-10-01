Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 638'e Çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıldır düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bin 638'e yükselirken, yaralı sayısı ise 96 bin 460'a çıktı.

Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 638'e Çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 361 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 101 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 638'e, yaralı sayısının da 96 bin 460'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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