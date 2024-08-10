Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 39 bin 790'a yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 40 Filistinli hayatını kaybederken 140 Filistinli de yaralandı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 790'a çıktığı kaydedildi.

İsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha Katlettiİsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha KatlettiDünya

Son Güncelleme:
ABD'de Kaybolan Otizmli Çocuk Böyle Bulundu ABD'de Kaybolan Otizmli Çocuk Böyle Bulundu
61 Kişi Ölmüştü... Brezilya'da Düşen Yolcu Uçağıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı Brezilya'da Düşen Uçakla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı
MasterChef’te Sinirler Gerildi, Ortalık Karıştı: Bir Yarışmacı Bıçağına Davrandı! MasterChef’te Sinirler Gerildi, Ortalık Karıştı: Bir Yarışmacı Bıçağına Davrandı!
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme! MEB Kararını Verdi 'Fransız Okulları' Krizinde Yeni Gelişme