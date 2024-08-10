Gazze'de Can Kaybı 40 Bine Dayandı
İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 39 bin 790'a yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 40 Filistinli hayatını kaybederken 140 Filistinli de yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 309 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 790'a çıktığı kaydedildi.
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