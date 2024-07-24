Gazze'de Can Kaybı 39 bin 145’e Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 145’e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanılığı'nın açıklamasında yaralıların sayısının ise 90 bin 257’ye yükseldiği bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 292 gündür devam eden saldırılarında bilanço artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirildiği, 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 39 bin 145’e, yaralıların sayısının ise 90 bin 257’ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA