Gazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı 88 bin 881'e yükseldi.

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Gazze'de can kaybı 38 bin 584'e yükseldi

İsrail Gazze Şeridi'ne 282 gündür yoğun saldırılar düzenliyor. Güvenli bölge olarak belirlenen noktalar dahil sivillerin sığındığı mülteci kamplarını, camileri ve yardım dağıtım noktalarını vuran İsrail ordusu, binlerce masum sivili katlederken dünya da bu savaş suçlarını seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 141 Filistinli hayatını kaybetti, 400 sivil ise yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 38 bin 584'e, yaralı sayısının da 88 bin 881'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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