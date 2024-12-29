Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 45 Bin 514 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir süren saldırılarında can kaybı son 24 saatte 30 artarak, 45 bin 514'e yükseldi. Yaralı sayısı da 99 kişi daha artarak 108 bin 189 oldu.

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Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 45 Bin 514 Oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 450 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor! Can Kaybı 45 Bin 514 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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