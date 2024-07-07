Gazze'de Basına Kuşatma! İsrail En Az 108 Gazeteciyi Öldürdü

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Filistin savaşında hayatını kaybeden medya çalışanlarını bildiren inceleme yayımladı. 6 Temmuz 2024 itibarıyla savaşın başlamasından bu yana öldürülen 39 binden fazla kişi arasında en az 108 gazeteci ve medya çalışanının da bulunduğu aktarıldı.

'GAZETECİLER EN YÜKSEK BEDELİ HAYATLARIYLA ÖDÜYOR'

Gazze'deki gazeteciler, İsrail kara saldırısı sırasında çatışmayı haber yapmaya çalışırken özellikle yüksek risklerle karşı karşıya kalıyor. Bunlar arasından en yıkıcı İsrail hava saldırıları, kesintiye uğrayan iletişim, tedarik sıkıntısı ve kapsamlı elektrik kesintileri yer alıyor.

CPJ Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, 'Gazze'deki savaş başladığından beri gazeteciler, habercilikleri için en yüksek bedeli, hayatları ile ödüyorlar. Koruma, ekipman, uluslararası varlık, iletişim veya yiyecek ve su olmadan dünyaya gerçeği anlatmak için hala hayati önem taşıyan işlerini yapıyorlar. Her gazeteci öldürüldüğünde, yaralandığında, tutuklandığında veya sürgüne gitmeye zorlandığında, gerçeğin parçalarını kaybediyoruz' dedi.

51 GAZETECİ TUTUKLANDI

CPJ, 6 Temmuz itibarıyla, 108 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü tespit etti. CPJ’in incelemesine göre, hayatını kaybeden gazeteci ve medya çalışanlarından 103’ü Filistinli, 2’si İsrailli ve 3’ü Lübnanlı. CPJ, 32 gazetecinin yaralandığını, 2 gazetecinin kaybolduğu ve 51 gazetecinin tutuklandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA