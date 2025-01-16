Gazze'de Ateşkesi Kabul Etmişti... İsrail'den 24 Saatte 8 Katliam!

Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul eden İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği saldırıları hala son bulmadı. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleşen 8 katliamda can kaybının 46 bin 788'e, yaralı sayısının 110 bin 453'e yükseldiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Gazze'de Ateşkesi Kabul Etmişti... İsrail'den 24 Saatte 8 Katliam!

Dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı açıklansa da İsrail'in 468 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı arttı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 468 gündür devam eden saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "8 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 188 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 788'e, yaralı sayısının da 110 bin 453'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de Ateşkesi Kabul Etmişti... İsrail'den 24 Saatte 8 Katliam! - Resim : 1

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Gazze'de Ateşkes An Meselesi... Hamas Onay Verdi; Tüm Gözler İsrail'in KararındaGazze'de Ateşkes An Meselesi... Hamas Onay Verdi; Tüm Gözler İsrail'in KararındaDünya
İsrail'in Zulmü Sürüyor: Batı Şeria'da 22 Filistinli Gözaltına Alındıİsrail'in Zulmü Sürüyor: Batı Şeria'da 22 Filistinli Gözaltına AlındıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Los Angeles İçin Kötü Haber Geldi! 10 Gündür Süren Yangını Söndürmek Artık Daha Zor Los Angeles İçin Kötü Haber! Artık Daha Zor
İsrail'in Zulmü Sürüyor: Batı Şeria'da 22 Filistinli Gözaltına Alındı İsrail'in Zulmü Sürüyor: Batı Şeria'da 22 Filistinli Gözaltına Alındı
Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu: Köylüler Özenle Hasat Ediyor
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
ÇOK OKUNANLAR
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’