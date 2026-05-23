Gazze’de Ateşkes Sonrası Acı Bilanço: Can Kaybı 72 Bin 783’e Yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023 döneminden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlarda can kaybı bilançosu artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, yaklaşık iki buçuk yıldır devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 783’e yükseldi.

ATEŞKES SÜRECİNDE İHLALLER SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı veriler, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren resmi ateşkese rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin ve can kayıplarının durmadığını ortaya koydu.

Aktarılan bilgilere göre, ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda 890 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 677 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda aynı süreçte enkaz altından 777 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

SON 48 SAATİN BİLANÇOSU

Bölgedeki sağlık koordinasyon merkezlerinden alınan son 48 saatlik verilere göre, Gazze'deki hastanelere 8 yeni cenaze ve 29 yaralı getirildi. Bu son verilerle birlikte Ekim 2023'ten bu yana yaralanan toplam Filistinli sayısı da 172 bin 779'a ulaştı.

Sağlık yetkilileri, kentteki altyapı yıkımı ve devam eden riskler nedeniyle füzelerin hedefi olan binaların enkazı altında halen ulaşılamayan binlerce cenazenin bulunduğunu, bu durumun nihai can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA