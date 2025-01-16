Gazze'de Ateşkes Gölgesinde Katliam

İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandığının duyurulmasından saatler geçmesine rağmen, İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını durdurmadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İsrail'in ateşkesin duyurulmasından bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'u çocuk, 24'ü kadın olmak üzere 71'e yükseldi.

Bölge sakinleri saldırıların bu sabah da devam ettiğini belirterek, Gazze'nin güneyindeki Refah, merkezindeki Nuseyrat ve kuzeyindeki evlerin "dümdüz edildiğini" söyledi.

İsrail ordusu saldırılar hakkında açıklama yapmadı.

Kaynak: AA