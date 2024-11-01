Gazze'de Ağır Katliam! 47 Ölü, Onlarca Yaralı

Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail, son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki bölgeleri bombaladı. İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırıp evleri vurdu.

Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.

AKRABALARINI MİSAFİR EDENLERİ HEDEF ALDI

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA