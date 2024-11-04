Gazze'de Acı Bilanço: İsrail'in Son 1 Aydaki Saldırılarında En Az 1800 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürüyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.

'100 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ AÇ VE SUSUZ'

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sıkı ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun sürekli sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerini bombaladığını aktaran Basal, "Gazze'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinli, yaklaşık bir aydan beri yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan her vatandaşın hayatta kalması için temel ihtiyaçları bulamadığına işaret eden Basal, bölgede sağlık sistemi ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının durduğu, İsrail ordusunun da arama kurtarma çalışmalarına izin vermediğini kaydetti.

Basal, uluslararası toplumun insani yardımların bölgeye ulaşmasını sağlaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA