Gazze'de 24 Saatte Enkaz Altından 42 Kişinin Naaşı Çıkarıldı

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırıları sonrası ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 42'si enkaz altından çıkarılan 43 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Son Güncelleme:
Gazze'de 24 Saatte Enkaz Altından 42 Kişinin Naaşı Çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 12. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler aktarıldı.

Son 24 saatte hastanelere 43 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 42'sinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 460'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 580'e çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler
Filistin Gazze İsrail
Son Güncelleme:
3 İsrailli Alındı Ancak... Filistinli Esirlerin Takasına Netanyahu Engeli Esir Takasına Netanyahu Engeli
Fransız Alplerinde Çığ Felaketi: 5 Dağcı Hayatını Kaybetti Fransız Alplerinde Çığ Felaketi: 5 Dağcı Hayatını Kaybetti
Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayın: Kaynatıp İçerseniz O Sorunu Önlüyor Soğan Kabuklarını Çöpe Atmayın: Kaynatıp İçerseniz O Sorunu Önlüyor
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek
BYD'den Sonra Ünlü Otomobil Devi de Türkiye'de Fabrika Açıyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı Bir Otomobil Devi Daha Türkiye'ye Geliyor
Tüm Tapu Sahipleri Ödemek Zorunda: 81 İlde Kritik Tarih Belli Oldu! Geciken Daha Fazla Ödeyecek Evi, Yazlığı Olanlar Dikkat! Ödemeyene Her Ay Faizli Ceza
Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor