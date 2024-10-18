Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: Baptist Hastanesi'ndeki Katliam Son Değildi

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in 17 Ekim 2023'te Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamının birinci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İsrail savaş uçaklarının, o gün, uluslararası insancıl hukuka göre güvenli bölge sayılan hastanenin avlusuna sığınan sivilleri bombaladığını vurgulayan Basal, şu ifadeleri kullandı:

"El-Ehli Baptist Hastanesi katliamı bu büyüklükteki ilk katliamdı ancak son olmadı. İsrail hala Gazze'nin farklı yerlerine saldırılar düzenlemeye ve sistematik şekilde insanları katletmeye devam ediyor. Sivil savunma ekiplerinin özellikle de Cibaliya Mülteci Kampı'nda görevlerini yapmasına engel oluyor."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Hastaneye sığınan yüzlerce Filistinlinin yanarak can verdiği saldırı 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ilk büyük katliam olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA