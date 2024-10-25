Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Saldırı! 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Meşru Beyt Lahiye bölgesindeki El-Kassam Camisi yakınlarında sivilleri hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail topçu birliklerinin, Cibaliya bölgesinde yerinden edilmiş insanların sığındığı "Halime es-Suudiye Okulu"nu hedef aldığı ve bunun can kayıplarına yol açtığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA