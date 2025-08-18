Gazze Mahkemesi’nden Acil Çağrı: Uluslararası Koruma Gücü Kurulmalı!

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, Gazze’de devam eden insanlık krizine karşı uluslararası koruma gücünün kurulması gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca atılması gereken diğer acil adımlar sıralandı.

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul’da, Gazze’deki sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için düzenlenen 'Gazze Mahkemesi Acil Durum Basın Toplantısı'nda konuştu.

Falk, İsrail’in suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) yargılandığını, özellikle aç bırakmanın bir silah olarak kullanılması ve soykırım iddialarının ciddiyetle ele alındığını belirtti. Falk, durumun vahameti nedeniyle beklemenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Acil müdahale için şimdi harekete geçmeliyiz. Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için iyi donanımlı ve finanse edilmiş bir uluslararası koruma gücü kurulmalı" dedi.

Bu koruma gücünün, İsrail güçleri Gazze’den tamamen çekilene kadar bölgede konuşlanması ve uluslararası denetim altında insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlaması gerektiği belirtildi.

Falk, ardından Filistin halkının egemenlik hakkına saygı gösterilerek uluslararası gözetim altında özgür seçimlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Toplantıdan sonra paylaşılan bildirgede şu maddeler yer aldı:

• İsrail’e tüm silah ve mühimmat sevkiyatlarının askıya alınması;

• İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınması;

• İsrail ile ticaret ve yatırımların askıya alınması;

• İsrail’in kültürel, eğlence ve sportif faaliyetlere katılımının boykot edilmesi;

• İsrail’in belirli BM faaliyetlerine katılım haklarının askıya alınması;

• Güvenlik Konseyi kararı veya Genel Kurul girişimiyle harekete geçirilebilecek bir insani koruma

gücünün oluşturulması, BM Genel Sekreteri’ne acil toplantı çağrısı yapma yetki ve sorumluluğu

verilmesi.

• Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşüne uygun olarak İsrail’in işgal Altındaki Filistin Topraklarındaki hukuki varlığının tanınmasının geri çekilmesi;

• Güney Afrika’nın başvurusu üzerine 26 Ocak 2024’te verilen ICJ kararında belirtildiği üzere Gazze’deki İsrail soykırımına karşı tüm imkanlarla harekete geçilmesi;

• Gazze’deki açlık ablukasını kırmak için “özgürlük filosu” oluşturulmasına destek verilmesi;

• 'Barış için Birleşme Kararı' ve 'Koruma Sorumluluğu' çerçevelerinin İsrail soykırımının sürdürülmesini gözlemlemek ve önlemek için zorunlu mekanizmalar olarak yeniden canlandırılması.

