Gazze BMGK tasarısı, ABD'nin talebiyle metinden ateşkes çağrısının çıkarılmasıyla kabul edildi

ABD, bir hafta boyunca müzakereleri sürdürdükten sonra Gazze'ye giren insani yardımı artıracak tasarıyı desteklemeyi kabul etti. İlgili metinden "acil ateşkes çağrısı" bölümleri çıkarıldı.

Gazze BMGK tasarısı, ABD'nin talebiyle metinden ateşkes çağrısının çıkarılmasıyla kabul edildi

T24'ün aktardığına göre, ABD, bir hafta boyunca müzakereleri sürdürdükten ve aralarında "acilen çatışmaların durdurulması" ifadesinin metinden çıkarılması gibi düzenlemeler yaptırdıktan sonra Gazze'ye giren insani yardımı artıracak tasarıyı desteklemeyi kabul etti.

Müzakereler geç saatlere kadar devam ederken perşembe akşamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tasarının oylanmasını 4. defa erteleyerek cuma gününe bıraktı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD ve Arap ülkelerinin Washington'ın kabul edebileceği bir düzenlenmiş tasarı üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Thomas-Greenfield, "Oylamaya hazırız. Bu, ihtiyacı olanlara insani yardım getirecek bir tasarı" dedi.

Tasarının yeni halini diğer BMGK üye ülkelerinin, özellikle de Rusya'nın kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Diplomatların durumu başkentleriyle ele alabilmesi için oylama, cuma gününe kadar ertelendi.

The Guardian'ın gördüğü düzenlenmiş metne göre, tasarıdan, "insani yardıma izin vermek için çatışmaların acilen durdurulması" ifadesi çıkarıldı. Bunun yerine tasarıya, "Güvenli ve kesintisiz insani erişim için acilen adımlar atılması ve çatışmaların sürdürülebilir şekilde durması için gerekli şartların oluşturulması" çağrısı eklendi.

Tasarıda ayrıca BM Genel Sekreteri'nden yardımları takip etmesi için bir mekanizma oluşturması da istendi. ABD, bu hafta insani yardım üzerindeki kontrolü sadece BM'ye vermenin esnetilemez olduğunu ve yardımları olumsuz etkileyebileceğini savunmuştu.

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