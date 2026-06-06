Gazze Ateşkesinde Yeni Tur: Hamas ve Arabulucular Kahire'de Görüşüyor

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Hamas, Gazze Şeridi'nde yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi ve ikinci aşamaya geçiş hazırlıkları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmelere başladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, hareketin Filistinli gruplar ve arabulucularla bir araya geldiğini açıkladı. Kasım, temasların ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanmasını sağlamak, İsrail saldırılarının durdurulması, sınır kapılarının açılması ve insani yardımların Gazze'ye girişinin güvence altına alınması amacı taşıdığını söyledi.

MASADA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Görüşmelerde ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin başlıklar da masaya yatırılıyor. Hamas'a göre Gazze'nin gelecekteki yönetim modeli, uluslararası güç konuşlandırılması, ulusal bir komitenin görev üstlenmesi ve Filistinli grupların silahlarının durumu müzakere edilen konular arasında yer alıyor.

Kasım, Filistin halkının çıkarlarının öncelikli olduğunu vurgulayarak, İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasına gerekçe oluşturabilecek unsurların ortadan kaldırılmasının da hedeflendiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas ile Mısırlı yetkililer ve arabulucular arasında ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son görüşme 21 Nisan'da gerçekleştirilmişti. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı esir takasları yapılmış, Refah Sınır Kapısı açılmış ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmişti. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Gazze'nin bazı bölgelerinden kısmen çekilmesi de öngörülüyordu.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü savunuyor. Filistinli kaynaklara göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 951 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 984 kişi yaralandı. Ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'nin yönetimi, yeniden imar süreci, İsrail ordusunun ilave çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA