Gazze Ateşkesi İçin Kritik Zirve: Trump, Netanyahu'yu Florida'da Ağırlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ABD’nin Florida eyaletinde bir görüşme yapacak. İkili görüşme, Netanyahu'nun son on aydaki beşinci ABD ziyareti olacak. Görüşmede en önemli başlıklardan birinin, ABD'nin Filistin bölgesine yönelik "20 maddelik Gazze Barış Planı" olacağı öğrenildi.

Donald Trump liderliğindeki "Barış Kurulu" denetiminde yürütülmesi planlanan bu süreç, Gazze'nin askerden arındırılmasını ve yeniden inşasını öngörüyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ NE DURUMDA?

Ancak Mısır, Katar ve Türkiye'den yetkililerin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme yavaş seyrediyor. Katar medyasına göre İsrail'in, arabulucular tarafından sunulan komite listesindeki isimleri güvenlik incelemesinden geçirme sürecini uzatması ve askeri operasyonlarını sürdürmesi, "planın hayata geçmesini zorlaştıran temel faktörler" arasında gösteriliyor. Ayrıca, güvenliği sağlaması öngörülen "Uluslararası İstikrar Gücü" ve yapısı da henüz netleşmiş değil.

SURİYE VE F-35 SATIŞI DA MASADA

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmesinde ABD - İsrail bağlarının ve görüş ayrılıkları yaşanan konuların da gündemde olacağı aktarıldı. ABD medyası, iki lider arasındaki görüş ayrılıklarının başında gelen Suriye - İsrail geriliminin de görüşüleceğini iddia etti. Trump yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’ya yaptırımları kaldırırken, Netanyahu’nun bu durumdan hoşnut olmadığı öne sürüldü.

Savunma konusuna dair başlıkların da gündemde olacağı öğrenildi. "Olası bölgesel düşmanlarına karşı askeri teknolojik üstünlüğünü koruması gerekliliği" konusunda Netanyahu'nun Trump'ı ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Netanyahu, Türkiye ve Suudi Arabistan’a F-35 uçağı satışına ilişkin isim vermeden "İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları almasına engel olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu yıl "büyük bir müttefik" olarak nitelendirdiği Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışına onay vereceğini açıklaması, birçok İsrailli yetkilide endişe yaratmıştı. F-35 savaş uçakları, bu yaz yaşanan savaşta İsrail'in İran'a saldırılarında kilit rol oynamıştı.

AVRUPA HAVA SAHASINI KULLANDI

Öte yandan Netanyahu'yu taşıyan "XA001" kodlu uçak ABD’ye giderken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle yasal riskler nedeniyle Avrupa hava sahasını tercih etmiyordu. Ancak Netanyahu, bu kez Avrupa üzerinden doğrudan bir transit uçuş gerçekleştirdi. Uçağın kıta üzerinde hiçbir kısıtlamayla karşılaşmadan ilerlemesi ve Avrupa başkentlerinin UCM kararına rağmen hava sahası kullanımına izin vermesi, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Kaynak: ANKA