G7 ülkeleri Rusya'nın 50 milyar dolarını Ukrayna'ya kredi olarak verecek

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren ve bugün İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı.

Anlaşma kapsamında, G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

Söz konusu kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek. Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın toparlanmasına destek olmak üzere kullanılmasına yönelik ABD önerisi üzerinde geçen ay nihai anlaşmaya varamamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.​​​​​​​