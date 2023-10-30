Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı
Los Angeles'taki evinde ölü bulunan Matthew Perry'nin 5 gün önce sosyal medya hesabından jakuzide çekilmiş fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.
Friends’te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Amerikan basınının aktardığına göre Perry, Los Angeles’taki evinde ölü bulundu. Perry'nin ölüm haberini ilk duyuran LA Times ve TMZ, aktörün evindeki jakuzide hareketsiz halde bulunduğunu söyledi.
Uzun yıllar uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Matthew Perry'nin ölmeden 5 gün önce jakuzisinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Oyuncu paylaşımında "Oh, yani sıcak suyun etrafında dönmesi seni iyi mi hissettiriyor? Ben Mattman" notunu düşmüş.