Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı

Los Angeles'taki evinde ölü bulunan Matthew Perry'nin 5 gün önce sosyal medya hesabından jakuzide çekilmiş fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı - Resim: 1

Friends’te canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti.

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Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı - Resim: 2

Amerikan basınının aktardığına göre Perry, Los Angeles’taki evinde ölü bulundu. Perry'nin ölüm haberini ilk duyuran LA Times ve TMZ, aktörün evindeki jakuzide hareketsiz halde bulunduğunu söyledi.

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Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı - Resim: 3

Uzun yıllar uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi gören Matthew Perry'nin ölmeden 5 gün önce jakuzisinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı - Resim: 4

Oyuncu paylaşımında "Oh, yani sıcak suyun etrafında dönmesi seni iyi mi hissettiriyor? Ben Mattman" notunu düşmüş.

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Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin jakuziden son fotoğrafı - Resim: 5
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