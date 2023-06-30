Fransa'yı polis kurşunuyla öldürülen Nael'in ateşi sardı; 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 667 kişi gözaltına alındı

Fransa’da Nael M. İsimli gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. Fransa’nın dört kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken; emniyet güçlerinin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Fransız basınında yer alan haberlerde, eylemler nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle “terör ve organize suçlara karşı” çalışma yürüten RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece saatlerinde 667 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

NAEL'İ ÖDLÜREN POLİS TUTUKLU YARGILANACAK

Fransız basınındaki habere göre Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin ‘kasten öldürme’ gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti.

38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesi’ne sevk edildi.

Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard ise müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

PROTESTOLAR BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Protestolar Belçika’nın başkenti Brüksel’e de sıçrarken, eylem yapan gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

Belçika basınına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler ve polis arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Polisin yaklaşık 10 göstericiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da bir polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael M. isimli gencin ölümünün ardından farklı kentlerde olaylar çıkmış, Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

17 yaşındaki genci öldüren tutuklu polisin "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA