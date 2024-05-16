Fransa'ya isyan büyüyor: Yeni Kaledonya'da ölü sayısı 5'e yükseldi

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı 5'e çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bağımzılık yanlısı liderlerin Azerbaycan ile anlaştığını ileri sürdü.

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Fransa'ya isyan büyüyor: Yeni Kaledonya'da ölü sayısı 5'e yükseldi

Fransız ulusal basınında yer alan haberlere göre, 3 gündür yoğun şiddet olaylarının yaşandığı Ada'da, dün gece önceki günlere kıyasla daha sakin geçti.

Başkent Noumea'da yaklaşık 4 bin, Noumea dışındaki bölgelerde ise 5 bine yakın bağımsızlık yanlısı, olaylara dahil oldu.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ayrıca Ada'a 2 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı yarına kadar uzatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ada'ya 2 bin 700'e yakın polis ve jandarmanın gönderileceğini belirterek şiddet olaylarının gelecek saatlerde kontrol altına alınacağının teminatını verdi.

Darmanin ayrıca, yerli halktan 2 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle 1 kişinin tutuklandığını belirtti.

France 2 kanalında katıldığı programda konuşan Darmanin, şiddet olaylarının yaşandığı Ada'ya yabancı müdahalesine ilişkin bir soruya, Azerbaycan'ı işaret ederek cevap verdi.

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Bazı bağımsızlık yanlısı liderlerin Azerbaycan ile anlaşma yaptığını ileri süren Darmanin, bunun "bir uydurma değil, gerçek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

Olaylarda 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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