Fransa'nın Yeni Kaledonya kolonisinde baskıcı tutum: Bağımsızlık yanlısı liderlere gözaltı

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da, bağımsızlık yanlısı liderler de dahil olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, bu kişilerin Ada'da yaşanan olaylarla ilişkilendirildiğini açıkladı.

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Fransa'nın Yeni Kaledonya kolonisinde baskıcı tutum: Bağımsızlık yanlısı liderlere gözaltı

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da, bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'da 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi (CCAT) yöneticisi Tein de bulunuyor.

Savcılık, bu kişilerin Ada'da yaşanan olayları başlatmakla suçlandıklarını ve ifadelerinin alındığını belirtti. Yeni Kaledonyalı 11 kişinin gözaltı sürelerinin 96 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

CCAT'den yapılan açıklamada, "Sömürgeci devlet, bu toplantıyı yapması gereken CCAT temsilcilerini gözaltına alma kararı aldı" denildi. Açıklamada, Fransız makamlarının bu adımının Ada toplumu nezdinde gerilime neden olduğu vurgulandı.

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, bölgeye güvenlik güçleri göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti. Yaşanan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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