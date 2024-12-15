Fransa’nın Denizaşırı Toprağı Mayotte’yi Kasırga Vurdu: Çok Sayıda Ölü Var

Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası, Chido Kasırgası'nın yıkıcı etkisiyle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, ancak Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville, 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe duyduklarını söyledi.

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Fransa’nın Denizaşırı Toprağı Mayotte’yi Kasırga Vurdu: Çok Sayıda Ölü Var

Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı Chido Kasırgası vurdu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre kasırgada 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville ise, 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ettiklerini açıklayarak, "Bence kesinlikle birkaç yüz kişi olacak, belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız" dedi.

Fransa’nın Denizaşırı Toprağı Mayotte’yi Kasırga Vurdu: Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 1

Fransa İçişleri Bakanlığı, Mayotte’deki ölü sayısına ilişkin net sayı vermezken, can kaybının bu aşamada net olarak belirlenmesinin zor olduğunu ifade etti.

Fransa’nın Denizaşırı Toprağı Mayotte’yi Kasırga Vurdu: Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 2

EVLER YERLE BİR OLDU

Chido Kasırgası, 200 kilometreden fazla rüzgar hızıyla Mayotte’yi vurarak, çok sayıda ev ve iş yeri ile hükümet binalarına ve bir hastaneye zarar verdi. Fransa jandarması tarafından paylaşılan görüntülerde, çok sayıda derme çatma evin yerle bir olduğu görüldü. Adanın kıyısındaki çok sayıda tekne ise karaya vurdu.

Fransız basını, Chido Kasırgası’nın Mayotte’yi 90 yıldan uzun bir süre sonra vuran en güçlü kasırga olduğunu belirtti.

Fransa’nın Denizaşırı Toprağı Mayotte’yi Kasırga Vurdu: Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 3

Kaynak: İHA

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