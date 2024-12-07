Fransa'da Üçlü Zirve: Trump, Zelenskiy ile Görüşecek

2019 yılında çıkan yangında hasar alan Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Fransa’daki kritik zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

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Fransa'da Üçlü Zirve: Trump, Zelenskiy ile Görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ı Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda kabul etti.

2019 yılında gerçekleşen büyük yangında ciddi hasar alan Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek.

Volodimir Zelenskiy de ünlü katedralin yeniden açılışı için Paris'te bulunuyor.

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