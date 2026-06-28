Fransa'da Uçak Kazası: Kurtulan Olmadı

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Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan bir sivil uçak düştü. Meurthe-et-Moselle Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nancy-Essey Havaalanı'ndan havalanan sivil uçağın kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta pilotun yanı sıra iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu kaydedildi. Kazada uçaktaki 11 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA