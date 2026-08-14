Fransa'da Sosyal Medya Yasağı Anayasa'dan Döndü: Gerekçe İfade Özgürlüğü İhlali

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Fransa’da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenleme Anayasa Konseyi’nden döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteklediği düzenleme, 21 Temmuz’da Ulusal Meclis’te kabul edilmişti. Yasa, 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül’den itibaren sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor, platformlardan ise halihazırda kullanılan 15 yaş altı hesapları dört ay içinde kapatmasını istiyordu.

YARGIDAN FREN

Fransa’nın en yüksek anayasal yargı organı olan Anayasa Konseyi, düzenlemeyi gençlerin ifade özgürlüğüne 'orantısız müdahale' niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptal etti. Konsey, çocukların korunmasının anayasal bir gereklilik olduğunu kabul etti. Ancak düzenlemenin, sosyal medyanın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturduğu risklerin belirlenmesi konusunda yeterli güvenceleri içermediğine karar verdi.

Kararda ayrıca sosyal medya platformlarına erişim için öngörülen yaş doğrulama sisteminin hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde uygulanacağının yeterince açık olmadığı belirtildi.

MACRON'DAN YENİ YASA TALİMATI

Düzenlemenin iptal edilmesinin ardından Elysee Sarayı'ndan da açıklama geldi. Açıklamaya göre Macron, Başbakan Sebastien Lecornu’ye hukuki açıdan daha sağlam yeni bir yasa taslağı hazırlanması talimatını verdi. Macron, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasanın 2027 baharına kadar hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA