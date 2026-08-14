Fransa'da Sosyal Medya Yasağı Anayasa'dan Döndü: Gerekçe İfade Özgürlüğü İhlali

Fransa’da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenleme Anayasa Konseyi’nden döndü. Konsey, yasağın çocukların ifade özgürlüğüne 'orantısız müdahale' oluşturduğuna hükmederken, Macron yeni bir yasa için talimat verdi.

Son Güncelleme:
Fransa'da Sosyal Medya Yasağı Anayasa'dan Döndü: Gerekçe İfade Özgürlüğü İhlali
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenleme Anayasa Konseyi’nden döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteklediği düzenleme, 21 Temmuz’da Ulusal Meclis’te kabul edilmişti. Yasa, 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül’den itibaren sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyor, platformlardan ise halihazırda kullanılan 15 yaş altı hesapları dört ay içinde kapatmasını istiyordu.

YARGIDAN FREN

Fransa’nın en yüksek anayasal yargı organı olan Anayasa Konseyi, düzenlemeyi gençlerin ifade özgürlüğüne 'orantısız müdahale' niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptal etti. Konsey, çocukların korunmasının anayasal bir gereklilik olduğunu kabul etti. Ancak düzenlemenin, sosyal medyanın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturduğu risklerin belirlenmesi konusunda yeterli güvenceleri içermediğine karar verdi.

Kararda ayrıca sosyal medya platformlarına erişim için öngörülen yaş doğrulama sisteminin hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde uygulanacağının yeterince açık olmadığı belirtildi.

MACRON'DAN YENİ YASA TALİMATI

Düzenlemenin iptal edilmesinin ardından Elysee Sarayı'ndan da açıklama geldi. Açıklamaya göre Macron, Başbakan Sebastien Lecornu’ye hukuki açıdan daha sağlam yeni bir yasa taslağı hazırlanması talimatını verdi. Macron, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasanın 2027 baharına kadar hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Fransa Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İran Duyurdu: ABD’ye Ait MQ-9 Reaper İHA Düşürüldü İran, ABD İHA’sını Vurduğunu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Etna Yanardağı’nda Alarm: Lav Akıntıları Sürüyor, Uçuşlar Durduruldu Etna Yanardağı’nda Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da İndirim İzdihamı Diyarbakır'da İndirim İzdihamı
Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay
ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Akaryakıtta Çifte Zam
Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama: 'Bana İlaç Verildi' Taciz İddiaları Sonrası Ahmet Baran Yazgan’dan Olayla İlgili İlk Açıklama
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi CHP'li Vekile Kesin İhraç Talebi