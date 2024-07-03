Fransa'da Sol Partiler Aşırı Sağa Karşı Birleşti

Fransa'da sol ve merkez partilerin adayları, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in genel seçimlerde zafer kazanmasını önlemek için yarıştan çekildi.

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Fransa'da Sol Partiler Aşırı Sağa Karşı Birleşti

Fransa'nın merkez ve sol partilerinin adayları, aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisinin iktidara gelmesini engellemek için bir araya geldi.

Fransa’da Ulusal Meclis seçimlerinin birinci turu 30 Haziran pazar günü tamamlandı. Seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 34 destekle yarışı önde tamamladı.

Ancak RN’nin hükümeti oluşturacak çoğunluğu ulaşıp ulaşamacağı 7 Temmuz’da netleşecek. İkinci turdan önce 577 seçim bölgesinin 221’inde ilk turda üçüncü olan adaylar yarıştan çekildi.

Fransız Le Monde Gazetesinin aktardığı bilgilere göre, çoğunluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülük ettiği merkezci birlik ve solcu Yeni Popüler Cephe (NFP)’den adaylar, üçüncü oldukları bölgelerde birbirlerinin lehine yarıştan çekildi. NFP’den 132 adayın Macron bloğunun (Ensemble) lehine yarıştan çekildiği, Ensemble’dense 83 adayın NFP lehine adaylıktan çekildiği bildiriliyor. NFP ve Ensemble’nin kritik hamlesi RN’nin Ulusal Mecliste hükümeti kurmaya 289 milletvekili sayısına ulaşmasını engelleyebilir.

Fransa’nın özgün seçim sistemine göre adayların birinci turda kazanması için kendi seçim bölgelerinde oyların yüzde 50’den fazlasını ve kayıtlı seçmen sayısının en az yüzde 25’inin desteğini alması gerekiyor. Bu şart birinci turda sağlanmazsa bir adayın ikinci turda yarışabilmesi için kendi bölgesinde oyların en az yüzde 12,5’ini alması gerekiyor. İkinci turda da oyların coğunluğunu alan aday kendi bölgesinden seçilmiş oluyor.

Kaynak: ANKA

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