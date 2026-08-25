Fransa'da Radikal Karar: Liselerde Cep Telefonunu Resmen Yasaklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çocukları dijital ekranların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla liselerde cep telefonu kullanımını tamamen yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Macron, 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte okullarda öğrenme huzurunun yeniden tesis edileceğini vurguladı.
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Avrupa genelinde dijitalleşmenin eğitim üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, Fransa radikal bir adım atarak liselerde cep telefonu kullanımına tamamen son verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda ‘daha fazla bekleyemeyeceklerini’ kaydederek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.
1 EYLÜL İTİBARIYLA YASAK BAŞLIYOR
Yasayla öğrenme ortamındaki huzurun yeniden kazanılacağını belirten Macron, yasanın 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını ifade etti.
Kaynak: DHA
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