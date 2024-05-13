Fransa'da olimpiyat meşalesi yolculuğu protestolara sahne oluyor

CNews'e göre, 8 Mayıs'tan bu yana Fransa'da Olimpiyat meşalesinin yolculuğuna 23 protesto eylemi eşlik etti. Bu protestolar genel olarak olimpiyat karşıtları, Filistin davası savunucuları ve çevreciler tarafından düzenlendi.

Bu protestoların 4'ü olimpiyat karşıtları, 7'si Filistin destekçileri ve bir kısmı da çevreciler tarafından yapıldı.

Bazı protestolarda meşale taşıyanlara ve yetkililere taş ve yanan cisim atma gibi olaylar da yaşandı. Polis, protestoları kontrol altına almak için biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa hükümeti, protestoları kınayarak olimpiyatların birleştirici bir olay olması gerektiğini ve barışçıl bir şekilde kutlanması gerektiğini vurguladı. Olimpiyat organizatörleri de protestocularla diyalog kurmaya ve endişelerini dinlemeye açık olduklarını ifade etti.