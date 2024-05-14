Fransa'da mahkum taşıyan cezaevi aracına silahlı saldırı: İki görevli öldürüldü

Fransa'da bir mahkumu taşıyan aracın saldırıya uğraması sonucu iki cezaevi görevlisi hayatını kaybetti.

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Fransa'da mahkum taşıyan cezaevi aracına silahlı saldırı: İki görevli öldürüldü

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eure vilayetinde bir mahkumu taşıyan cezaevi aracının saldırıya uğradığını, olayda iki cezaevi görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün ağır yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle 11.00 civarında Rouen şehrinden Evreux yönüne giden cezaevi aracı, Eure vilayetinde silahlı saldırıya uğradı.

Kaçan mahkumu ve saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Saldırganların kullandığı araçlardan biri Vatterville köyünde, diğeri Evreux Hastanesi yakınlarında yanmış halde bulundu.

Saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Dupond-Moretti, soruşturmanın takipçisi olacağını belirtti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, siyah giyinmiş iki kişinin silahlarıyla cezaevi aracını çevrelemesi yer alıyor.

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