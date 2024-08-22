Fransa'da İki Dağcı Yüzlerce Metreden Düşerek Öldü

Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a tırmanan iki İspanyol dağcı, 350 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

Fransa'da İki Dağcı Yüzlerce Metreden Düşerek Öldü

Dün Fransa'nın Haute-Savoie vilayetinde yer alan dağda acı bir olay meydana geldi. Yetkililer, 26 ve 27 yaşlarındaki iki İspanyol dağcının İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'a yaptıkları tırmanış sırasında 350 metreden düştüklerini açıkladı.

Olay yerine helikopterle ulaşan arama kurtarma görevlileri, "iniş sırasında halatlarıyla bir kayayı test etmek istedikleri" sırada düştükleri belirtilen iki dağcının cansız bedenine ulaştı.

Kazada hayatta kaldığı bildirilen başka bir dağcı ise hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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