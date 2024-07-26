Fransa'da Havalimanında Bomba Alarmı!

Paris'te bu akşam yapılacak Olimpiyat Oyunları açılış törenleri öncesinde Fransa karıştı. Hızlı tren sistemine yönelik "sabotaj" ve "kundaklama" eylemlerinin yapıldığı ülkede son olarak Basel-Mulhouse Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

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Fransa'da Havalimanında Bomba Alarmı!

Fransa polisi, İsviçre sınırına yakın Basel-Mulhouse Havalimanı'nın bomba ihbarı sebebiyle tahliye edildiğini ve kapatıldığını açıkladı. Havalimanından daha sonra yapılan açıklamada, operasyonların bir süre sonra devam ettiği belirtildi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, başkent Paris'te bu akşam yapılacak Olimpiyat Oyunları açılış törenleri öncesinde hızlı tren sistemine yönelik 'sabotaj' ve 'kundaklama' eylemlerinin yapıldığı ülkede, Basel-Mulhouse Havalimanı da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Basel-Mulhouse EuroAirport, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle, terminal tahliye edilmek durumunda kaldı; halihazırda kapalı durumda" dedi. Açıklamada, konuyla ilgili detaylı bilgi verileceği ifade edildi.

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