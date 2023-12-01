Fransa'da Gazze'ye destek eylemime yasak

Fransa'nın Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, Gazze'de ateşkes ve barış talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye yasak getirdi.

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Fransa'da Gazze'ye destek eylemime yasak

Fransa'da Alpes-Maritimes Valiliği, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nice'te yarın Gazze'de barış sağlanması amacıyla 06 Topluluğu'nun organizatörlüğünde yapılması beklenen gösteriyi yasakladığını duyurdu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, Nice'de 26 Kasım'da Gazze'de barış sağlanması talebiyle düzenlenen gösteride "İsrail sömürgeci, terörist, suçlu ve apartheid rejimi" ve "Soykırımı durdurun, ırkçı İsrail devletini boykot edin" yazılı afişlerin bir heykele yapıştırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

06 Topluluğu, yarın, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle Nice'te gösteri düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.

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