Fransa'da emeklilik reformu protestosunda 120 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu karşıtlarının gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da emeklilik reformu protestosunda 120 kişi gözaltına alındı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı almasının ardından Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde reform karşıtları gösteri düzenledi ve sokağa indi.

Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı. Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken, polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Göstericiler Paris sokaklarından günlerdir temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araçları ateşe verdi. Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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