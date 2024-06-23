Fransa'da aşırı sağın yükselişi endişe yaratıyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almıştı. Cumhurbaşkanı Macron, bu sonuçların ardından Parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı.

Son anketler, erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) liderliğindeki koalisyonun alacağına işaret ediyor.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA AŞIRI ŞAĞ KARŞITI GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Feministlerin de aralarında olduğu bazı sivil toplum kuruluşları, aralarında başkent Paris, Lyon ve Lille gibi kentlerin de bulunduğu birçok noktada gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Fransa’da kadın haklarını savunan ve cinsiyetçiliğe karşı çalışan 180'den fazla dernek ve sendikayı bir araya getiren "Alertes Feministes" kuruluşu da halkı, "aşırı sağın sahte feminizmini" ve "kadın hakları için temsil ettiği gerçek tehlikeyi" kınamak üzere başkent Paris'te toplanmaya çağırdı.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve "Feminist bir gelecek mümkün", "Feminist birlikler aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde yürüyen çok sayıda gösterici, ülkede yükselişe geçen aşırı sağı protesto etti.

Kaynak: AA