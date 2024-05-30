Fransa Ulusal Meclisi'nde Filistin bayrağı krizi: Milletvekili AİHM'e başvurdu

Solcu mlletvekili Delogu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sömürgeleştirilmiş ve katledilmiş bir halkın bayrağını açtığı için" yaptırıma uğramasını "otoriter rejime yakışır" bulduğunu belirtti.

'SOYKIRIMA ORTAK OLAN FRANSA, BİZİM FRANSAMIZ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini eleştiren Delogu, "Barış sesleri ölmekte olan bir gücün yasaklarına, çağırmalarına ve şiddetine maruz kalıyor" ifadesini kullandı. Filistin bayrağı açtığı için 15 gün Ulusal Meclis'ten men edilmesine ilişkin AİHM'e başvurduğunu açıklayan Delogu, "Soykırıma ortak olan Fransa, bizim Fransamız değil" dedi.

Fransız Ulusal Meclisi'nde 28 Mayıs'ta yapılan oturuma, Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine ara verilmişti. Delogu, bu hareketi nedeniyle 15 gün meclisten men cezası almıştı

Kaynak: AA