Japonya'nın güneyinde şüpheli nesne kıyıya vurdu

Japonya'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kent sahilinde şüpheli nesne saptandığı bildirildi.

Japonya'nın güneyinde şüpheli nesne kıyıya vurdu

Japonya'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu'nun Enşu Plajı'nda bulunan tanımlanamayan nesnenin yerel makamlara ihbar edilmesi sonrası, olay yerine polis sevk edildi. Küre şeklinde 1,5 metre çapındaki nesnenin tamamen paslandığı ve üzerinde bir çıkıntısının bulunduğu bildirildi.

X ışınlarıyla yapılan inceleme sonrası, içinin boş olduğu saptanan nesnenin patlama riski taşımadığı aktarıldı. Yerel polisin, güvenlik amacıyla nesnenin 200 metre çevresini kordona alarak sivil girişlere bir süre kapattığı kaydedildi.

Nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiği bildirildi. Ulusal basında, nesnenin deniz mayını olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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