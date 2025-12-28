Florida’da Kritik Zirve! Trump ve Zelenskiy Bir Araya Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün Florida’da bir görüşme yapması bekleniyor.

İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik barış girişimlerini ele almak amacıyla Trump’a ait Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelecek. Görüşmenin odağında, ABD ile Ukrayna’nın son haftalarda üzerinde çalıştığı ve yaklaşık 20 maddeden oluşan barış planının yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA