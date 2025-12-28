Florida’da Kritik Zirve! Trump ve Zelenskiy Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik barış planını görüşmek üzere bugün Florida’da buluşacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün Florida’da bir görüşme yapması bekleniyor.

İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik barış girişimlerini ele almak amacıyla Trump’a ait Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelecek. Görüşmenin odağında, ABD ile Ukrayna’nın son haftalarda üzerinde çalıştığı ve yaklaşık 20 maddeden oluşan barış planının yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak: DHA

