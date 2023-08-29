Florida'da Idalia Fırtınası sebebiyle olağanüstü hal ilan ediliyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal kararının, Florida'nın fırtınadan en çok etkilenmesi muhtemel ilçelerinde, hayat kurtarma, mülkü, kamu sağlığını ve güvenliğini koruma, felaket tehdidini azaltma veya önlemeye çalışmada yardımcı olacağı belirtildi.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "27 Ağustos 2023'ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşıldı.

Florida Valisi DeSantis seçim çalışmalarına ara verdi

AA'da yer alan habere göre, BD'deki 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya dönüşme ihtimali olan fırtına nedeniyle seçim kampanyasına ara verdi.

DeSantis, kampanya ekibi aracılığıyla paylaştığı duyuruda, eyalette yaklaşan felakete hazırlanmak için seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarını durdurduğunu belirtti.

Idalia Fırtınası'nın 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.