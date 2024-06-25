Flaş iddia: Ordu, Netanyahu'ya darbe yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini ve kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediğini iddia etti.

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Flaş iddia: Ordu, Netanyahu'ya darbe yapacak

İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini, kocasına karşı darbe yapmaya çalıştıklarını söylediği iddiasına yer verildi.

Haberde, ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.


DEFALARCA TEKRARLADI

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu’nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir" dedi.

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

ESİR AİLESİNDEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına ilişkin, "Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul" diye konuştu.

Zangauker, Netanyahu iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

OĞLU DA KOMUTANI HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi sınırında İsrail'in gasbettiği topraklara yönelik Hamas saldırısı sırasında nerede olduğunu sorguladığı İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ı hedef almıştı.

Yair Netanyahu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın daha önce askerlik hizmetini reddeden General Ziv Levy'yi İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atama kararı sonrasında X hesabından Bar'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

İsrail Başbakanının oğlu, paylaşımında "Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, bu arada 7 Ekim'de neredeydi ve ne yapıyordu? Şimdi Levy'yi Hava Kuvvetleri pilotlarına eğitmen olarak atamaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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