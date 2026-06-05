Finlandiya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği Desteği

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir vizyon ortaya koyarak, birliğin üye sayısının 40'a çıkarılması gerektiğini savundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen bir enerji zirvesinde konuşan Stubb, Avrupa'nın küresel ölçekte daha etkili bir aktör olabilmesi için "büyük düşünmesi" gerektiğini söyleyerek, birliğin Türkiye, Kanada, Birleşik Krallık, Norveç ve İzlanda gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini ifade etti.

Stubb, Ukrayna savaşının ve ABD'deki siyasi gelişmelerin Avrupa'nın genişleme politikasını yeniden gündeme taşıdığını belirtti. "Avrupa Birliği'nin genişlemesi için fırsat penceresi oldukça kısa" diyen Stubb, Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde veya ABD'deki siyasi atmosfer değiştiğinde genişleme konusundaki ivmenin zayıflayabileceğini söyledi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL VURGU

Konuşmasında Türkiye'ye özel bir bölüm ayıran Stubb, Ankara'nın Avrupa güvenlik mimarisi açısından önemine dikkat çekti.

"Artık hiç kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Türkiye'yi ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor" diyen Stubb, özellikle güvenlik perspektifinden bakıldığında Türkiye'nin Avrupa'ya mümkün olduğunca yakın olması gerektiğini ifade etti.

Stubb'ın en dikkat çekici önerilerinden biri ise Kanada'nın Avrupa Birliği'ne katılması oldu. "Kanada'nın Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olması, ABD'nin 51. eyaleti olmasından daha güzel olmaz mıydı?" diyen Finlandiya lideri, Kanada'nın da değerlendirilebilecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi